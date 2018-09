Closing party: ultimo grande evento della stagione estiva targato Casbah

A Siponto c’è ancora il sapore d’estate, Ultimo grande evento della stagione estiva targato CASBAH

Sabato 8 settembre a Siponto c’è il CLOSING PARTY con Dj: Danilo Rossetti - Mr Cisky, Voice: Peppe Esposto - Pascal. Tanti Staff uniti per un unico obbiettivo salutare nel migliore dei modi l’estate 2018.

Ingresso con invito gratuito entro le ore 1:00

Ingresso in riduzione dopo l’ 1:00 con invito o lista.

Durante la serata ci sarà un graditissimo omaggio una fantastica t-shirt . Si consiglia Per le persone munite di inviti omaggio o che sono in lista, di arrivare prima per via dell’affluenza all’ingresso. Possibilità di prenotare il tuo salottino nel privè.

Info e prenotazione: 328.9595266

Via Manfredonia 3 Siponto (Manfredonia - FG)