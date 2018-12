A Chieuti il Duc Alto Tavoliere prepara il Natale

Si terrà sabato 22 dicembre a partire dalle 19 a Chieuti in corso San Giorgio (piazzetta antistante la Chiesa) la manifestazione dedicata la Natale organizzata dal “Duc Alto Tavoliere”. Il Distretto urbano del commercio è l’organismo costituitosi a fine 2017 e che è formato da Confcommercio, Confesercenti e dai Comuni di Torremaggiore, Chieuti, San Paolo di Civitate e Serracapriola. Mercatino di Natale, “kids party”, artigianato locale, gastronomia tipica, casa di Babbo Natale e musica saranno gli ingredienti dell’evento. “Un bell’appuntamento per tutti coloro i quali vorranno condividere l’atmosfera natalizia con la nostra Comunità – commenta il Sindaco di Chieuti, Diego Iacono - Ringrazio il Duc e l’associazione “Arteria” che hanno lavorato all’organizzazione di un evento che, sono certo, chiamerà a raccolta tante persone non solo dalla zona dell’Alto Tavoliere ma da tutta la Capitanata”, conclude il primo cittadino.