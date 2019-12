All'International cena spettacolo con i Musicomio

Foggia sabato 14.12.2019 sala ricevimenti international ospita i Musicomio per l’anteprima del nuovo singolo “Richiamami domani” con una grande cena spettacolo seguita da un grande DJ SET con il compleanno della New Faces e la straordinaria partecipazione di Bellavita Enjoy.

Ci saranno per la cena spettacolo del 14.12 i Musicomio , (chissà se si troveranno in zona la coppia Pio e Amedeo potrebbe esserci una fantastica sorpresa) e a seguire Alex Ci David Grazioli e special voice Deny Love (direttamente dal Cromie).



INFO & PRENOTAZIONI:328.9595266

International Hotel Sala Ricevimenti



Per una notte indimenticabile !Start 22:30



Menù :

➞ANTIPASTO

-prosciutto crudo

-formaggi

-ortaggi misti



➞PRIMO PIATTO

-risotto mantecato con speck e radicchio



➞DOLCE

- base frutta



➞BEVANDE

-acqua minerale

-una bottiglia di vino ogni 4 persone

Possibilità di prenotare dei Privè per il dopocena .

Gallery