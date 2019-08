CCHIU FA NOTTE E CCHIU FA FORTE XII EDIZIONE

VILLA COMUNALE h 9.00 Minibasket per bambini dai 9 ai 13 anni A cura di PAKY PERTA & CO h 10.30 Workshop per ragazzi: La Libertà è Costituzione A cura di Giovani di Azione Cattolica, Agesci e Libera Luigi e Aurelio Luciani SILENT WORKOUT a cura di Centro Sportivo Gold Center Club in collaborazione con CFP Trainer e AM Trainer h 10.30 I GIOCHI DI UNA VOLTA h 11.30 STREET WORKOUT h 17.00 GINNASTICA POSTURALE

h 18:00 IL FUNCTIONAL TRAINING h 18:00 Dimostrazione di KICKBOXING K-1 RULES A cura di TEAM VALENTE h 21:00 Presentazione del volumetto "Poesija e Múseca" poesie in vernacolo sammarchese A cura de Ass."LA PUTECA" h 22.00 Musica, balli e Karaoke A cura di PEPPE SHOW