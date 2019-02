Casalnuovo, Casalvecchio e Castelnuovo in festa per il Carnevale dei tre casali

I comuni di Castelnuovo della Daunia, Casalvecchio di Puglia e Casalnuovo Monterotaro fanno squadra organizzando la prima edizione del Carnevale dei tre casali (L'evento è organizzato dalle pro Loco dei tre comuni).

Tre gli eventi in programma, tre sfilate una per ogni comune dei Monti Dauni. Si parte domenica 24 febbraio a Casalnuovo Monterotaro con il raduno in Piazza Municipio, seguita dalla sfilata per le vie del paese e buffet finale.

Giovedì 28 febbraio ci si sposta nella culla dell'arbereshe, Casalvecchio di Puglia, con raduno in Largo Maria delle Grazie e sfilata.

Ultimo appuntamento, martedì 5 marzo con il raduno in piazza Municipio a Casalnuovo Monterotaro, da cui partirà la sfilata che attraverserà i tre casali per arrivare a Castelnuovo della Daunia. Al termine, gran ballo in maschera con buffet.

N.b. Severamente vietato, durante la sfilata, l'uso di farina, uova, il lancio di frutta e spray urticante.