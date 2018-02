Il Carnevale a Cagnano Varano: carri e maschere in giro per le vie del paese

Sono partite a Cagnano Varano le celebrazioni per il Carnevale 2018. Anche quest’anno le iniziative legate alla festa mascherata sono organizzate dal Comitato Feste che per invogliare la popolazione cagnanese ha indetto un concorso per carri e maschere le cui iscrizioni si sono chiuse sabato 3 febbraio. I concorrenti – e non solo- sfileranno anche domenica 11 e martedì 13: in particolare, durante il gran finale del martedì grasso verranno proclamati i vincitori.