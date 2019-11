Tutta la magia del Natale a Candela con la Casa di Babbo Natale e tanto altro

Candela (Fg). Anche quest’anno Candela diventa il Paese del Natale, con una proposta di eventi e attrazioni che renderanno magico il Natale di quanti decideranno di trascorrere una giornata o un weekend nel piccolo comune dauno.

Il cuore delle attrazioni è sempre lei, la bellissima casa di Babbo Natale: nuove scenografie e allestimenti che vi lasceranno a bocca aperta proiettandovi in un mondo intriso di magia, con Babbo Natale sempre lì ad aspettarvi, per una foto ricordo e per ricevere la letterina dei bambini.

La visita alla casa di Babbo Natale include la visita alla Dimora degli Elfi, al Museo del Giocattolo, esposizione permanente di giochi del passato, e a ‘Meraviglie in miniatura’, mostra di modellismo con riproduzioni in scala dedicate al mondo della fantascienza, degli aerei, dei personaggi dei cartoni.

Sarà possibile passeggiare lungo la ‘Via del Natale’, tra i vicoli del centro storico addobbati a festa, per giungere alla ‘Piazzetta del Presepe’, allestita ai piedi del bellissimo Palazzo Doria.

Fino al 22 dicembre, non mancherà la possibilità di fare un po’ di shopping natalizio ai Mercatini di Natale: il corso principale si popolerà con le tipiche casette in legno piene di prodotti tipici, creazioni artigianali, oggettistica, addobbi e tante idee regalo.

Tanto svago con ‘il Paese dei divertimenti’ che proporrà una ludoteca mobile per i più piccoli, una postazione ‘jumping’ per i più audaci e la pista di pattinaggio con ghiaccio ecologico, per gli amanti di una delle più tipiche attività invernali.

Il 7 dicembre, appuntamento con il tradizionale ‘Falò dell’Immacolata’, mentre il 14 e 15 dicembre sarà la volta della ‘Festa della mela’ durante la quale sarà possibile degustare diverse preparazioni a base di mela.

A gennaio, infine, protagonista sarà la Befana: dal 2 al 6 gennaio sarà possibile incontrarla nella sua umile casettina mentre il 6 gennaio ‘il volo della Befana’, gran finale che ogni anno attira migliaia di visitatori.

Gallery