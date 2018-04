A Carpino la prima 'Camminata in rosa' per dire no alla violenza di genere

Domenica 8 aprile 2018 l’Assessorato alle Pari Opportunità ed allo Sport del Comune di Carpino organizza la 1^ Edizione della ‘Camminata in Rosa’, una corsa non competitiva aperta a tutti, uomini, donne e bambini senza limiti di età, allo scopo unico di sensibilizzare l’opinione pubblica sul delicato problema della violenza di genere.

Il ritrovo per i partecipanti sarà alle 14,30 nella seicentesca Piazza del Popolo che ospita gli eventi più importanti del paese come il Carpino Folk Festival ed i concerti dei festeggiamenti patronali in onore di Maria ss.Assunta e San Rocco,

La partenza prevista per le 15,00 con percorso che da Piazza del Popolo imbocca Via Mazzini/Via Monsignor Scalabrini con prosecuzione fino alla strada provinciale Romondato/Via Roma e ritorno in Piazza del Popolo, con festa finale e buffett offerto dai fruttivendoli e commercianti locali

Il percorso, dopo aver lasciato alle spalle il centro abitato di Carpino, è' una via da percorrere con il passo lento dell'osservatore curioso, capace di lasciarsi emozionare e stupire contemplando la bellezza della natura ma pronto anche ad osservare con sguardo ammirato le molte testimonianze del lavoro dell'uomo, che ha abitato la montagna fin da tempi molto antichi. Ripercorrere antichi sentieri, immergendosi nella natura e ascoltando i suoni della campagna che costeggia la collina di Pastromele, contribuirà a predisporre la mente ed il cuore all'incontro con la memoria del passato, che permane e si rinnova nelle tradizioni, come suggerito nella storia della stessa collina.

La Camminata in rosa, una manifestazione unica nel suo genere a Carpino , conclude una serie di Manifestazioni iniziate nel mese di Marzo con 'Marzo è donna', come Yoga per la donna: l’energia al femminile al Palazzo Barone il 15 Marzo, la proiezione del Film 'Suffregette' il 22 Marzo sempre al Palazzo Barone con cineforum finale;

Camminare, fare fatica con passo lento o sostenuto, sostiene l’Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Carpino D.ssa Caterina Foresta, aiuta a trovare la concentrazione e la forza interiore che ognuno di noi possiede, a liberare la mente dagli stress e cercare di far emergere la gioia della vita e condividerla con gli altri.

Questa Camminata non è della donna ma è per la donna, prosegue ancora l’Assessore Caterina Foresta, ovvero per tutte quelle donne che quotidianamente sono costrette a subire soprusi, umiliazioni e violenze: ecco perché la camminata non è intesa come una competizione, ma una occasione per conoscere gente nuova e comunicare esperienze diverse, saper vivere il presente senza fretta in completa autonomia e libertà per godersi lo spettacolo che la natura ci offre lungo il percorso.