Buon compleanno, Rossomandi! Il musicista di Bovino sarà celebrato dal pianista russo Ivan Urvalov

Sarà dedicato al musicista Florestano Rossomandi, nato proprio a Bovino il 22 Agosto 1857, il decimo appuntamento della XVII edizione del Festival dei Monti Dauni, in collaborazione con il Comune di Bovino e la Proloco.

Per la seconda edizione, infatti, nel caratteristico borgo pugliese, giovedì 22 si celebra il 162° anniversario della nascita di Rossomandi, che vede protagonista il grande pianista russo Ivan Urvalov. Dalle ore 10.30 in Villa comunale, il Rossomandi’s Birthday prevede una pubblica esibizione dei giovani pianisti che hanno partecipato al workshop di formazione tenuto dal M° Urvalov. Alle ore 18.30, presso il Museo “Nicastro” si terrà, invece, la conferenza della docente Rosaria Dina Rizzo, dal titolo: 'Vi presento Florestano Rossomandi', in cui la prof.ssa Rizzo presenta al pubblico la vita e le opere del pianista e compositore bovinese Rossomandi.

Dopo aver studiato presso il Conservatorio di Napoli con Beniamino Cesi, Rossomandi vi insegnò pianoforte dal 1889 al 1931, divenendo uno dei principali esponenti della scuola pianistica napoletana. Infine, alle 21.30 in Piazza Duomo, spazio alla musica con il concerto “Duo per Duo” del duo pianistico formato da Rosaria Dina Rizzo e Michele Gioiosa, che presenterà al pubblico un concerto monografico basato sulle trascrizioni a quattro mani elaborate dal didatta bovinese. Nel corso della seconda parte il duo italo-russo composto da Ivan Urvalov e Michele Gioiosa darà prova non solo del proprio talento interpretativo ed esecutivo ma soprattutto darà vita a esilaranti gag comiche, con un mix perfetto di umorismo e musica. Il Festival dei Monti Dauni, che continua a Bovino venerdì 24 con lo spettacolo delle Mulieres Garganiche, il prossimo 23 agosto, rientra nella Rete “D.A.M.A.” sostenuta dalla Regione Puglia – Patto per la Puglia - FSC 2014-2020.

