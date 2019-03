Bryan Ferry a Foggia: il fondatore dei Roxy Music in concerto in piazza Cavour nell’unica data italiana del suo tour mondiale

Con Foggia il Medimex raddoppia. L’International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese, presenta una versione “Spring” nel capoluogo dauno, dall’11 al 14 aprile, che anticipa l’edizione a Taranto in programma dal 6 al 9 giugno. La quattro giorni di musica a Foggia che rafforza la vocazione itinerante della manifestazione avviata nel 2018, propone un ricco programma di iniziative nei luoghi più rappresentativi della città, dove sono previsti concerti e incontri con ospiti italiani e internazionali, mostre, attività di formazione alla musica e altri eventi collaterali.

Dopo il concerto di Renzo Arbore in programma il 12 aprile, sabato 13 aprile il protagonista assoluto sarà il musicista britannico Bryan Ferry (PH. MATTHEW BECKER), fondatore dei Roxy Music. Anche lui salirà sul palco di piazza Cavour con un concerto a ingresso libero . Sabato 13 aprile Bryan Ferry terrà per il Medimex (in piazza Cavour a ingresso libero) l’unica data italiana del suo tour mondiale pochi giorni dopo l’ingresso dei Roxy Music nella Rock’n’Roll Hall of Fame. I due concerti saranno aperti dagli artisti pugliesi selezionati tra i partecipanti al bando Puglia Sounds Record 2018 (Sezione Young).