Biccari: ecco la prima 'foto escursione' sul Monte Cornacchia

Prima "Foto Escursione" su Monte Cornacchia. "Gargano NaTour" in collaborazione con il Comune di Biccari organizza per il prossimo 3 novembre una escursione fotografica nei boschi di Biccari per catturare i magnifici colori d'autunno. Il programma prevede un'escursione con lezione pratica di fotografia e degustazione di prodotti tipici con l'accompagnamento di guida e fotografo professionista. Iniziativa ideale per amanti della natura e della fotografia (previste diverse sessioni fotografiche, spiegazioni teoriche a dimostrazioni pratiche).

IL PROGRAMMA DI SABATO 3 NOVEMBRE 9.30 - Start, si parte dal Lago Pescara verso la cima di Monte Cornacchia 11.30 - Arrivo sulla cima più alta della Puglia 13.00 - Degustazione di prodotti tipici di Biccari 15.00 - Ci salutiamo ;) LE INFORMAZIONI SUL PERCORSO Dislivello 200 mt circa. Lunghezza 5 km circa. Grado di difficoltà: T (turistico) Per informazioni rivolgiti ai numeri 3931753151/3290260179 , scrivendo su info@garganonatour.it o sulla pagina www.facebook.com/GarganoNatour.