A Biccari Pedar presenta il suo album d'esordio

Venerdì 23 marzo alle ore 22:00 Pedar presenterà il suo disco d’esordio 'Ammescafrancesca'. Ad ospitarli sarà Unida Pub (via Calcare, 20 Biccari (FG)), l’ormai noto Live Club in provincia di Foggia (Biccari) che dedica una serata a settimana a favore di band emergenti indipendenti. Ingresso gratuito.



Chi è Pedar

Pietro “Pedar” Annibale è un giovane cantautore indipendente napoletano. Da oltre quattro anni si esibisce a Napoli e provincia affiancando artisti importanti della scena partenopea, come i Foja, i TheRivati, Lelio Morra e Gnut. Dalla collaborazione con Massimo De Vita, voce e polistrumentista dei Blindur, nasce il suo primo singolo in studio “Me dicive I love you”. Quest’ultimo costituisce anche una delle cinque tracce che compongono il suo Ep d’esordio “Ammescafrancesca”.



Pedar presenterà il suo Ep in Puglia il 23 Marzo all’UniDa di Biccari (FG).

Lui e la sua chitarra ci racconteranno l’amore.





Biografia

Pedar è Pietro Annibale, un ragazzotto nato a Napoli il 15 marzo 1990 sotto il segno dei Pesci.

A 10 anni compra la sua prima chitarra. S'indirizza dapprima agli studi classici, ma si redime, poco dopo un anno, per darsi alla sua vera passione: il Blues.



Laureato in Lettere Moderne alla Federico II di Napoli, tuttora specializzando in Filologia. E' tra i banchi che conosce Luca Gallotti, col quale nasce una stretta collaborazione artistica e una grande amicizia.

Da 5 anni porta avanti il suo progetto cantautoriale (intriso di influenze blues, funky e folk, nonchè dei suoni partenopei), anni in cui ha avuto modo di suonare in giro per Napoli e provincia, facendo anche da spalla in aperture ai TheRivati, Lelio Morra, Foja, TheLegati, Beltrami, Il Quarto Imprevisto, Malmo, Bluesaddiruse, Gnut, Blindur.

Per il suo primo singolo in studio, "Me dicive I Love you", ha lavorato con Massimo De Vita, voce e polistrumentista del duo Blindur.

Finalista del Fiat Music condotto da Red Ronnie, tenutosi al Teatro Ariston di Sanremo il 6 dicembre 2017.

Il 25 gennaio ha presentato il suo primo Ep, "Ammescafrancesca".



Chi è Unida

Unida (Mondi Dauni) nasce a luglio 2016, dall’idea di tre giovani foggiani. Si tratta di Manuela Tucci, Attilio Tibollo e Francesco Romondia.

Unida non è solo un pub ma una missione. Unida, grazie alla direzione artistica di Manuela, da spazio a giovani artisti locali e non di mettere in mostra le proprie opere e il proprio talento. Intendiamo artisti a 360°, dai musicisti a giovani pittori e scrittori. Unida ospita soprattutto band indipendenti, che oggi trovano pochissimo spazio nella provincia foggiana, ma che sanno trasmettere ancora grande passione e curiosità per la musica di nuova generazione. Vari pittori locali hanno avuto la possibilità di esporre le proprie opere all’interno del locale, riscontrando un grande successo tra la clientela. Unida è anche cibo, Birre e vini selezionati e locali.



