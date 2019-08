A Biccari una due giorni dedicata alla cucina molecolare con lo chef Lionel Catherin

Una due giorni dedicata alla cucina molecolare si terrà venerdì 30 e sabato 31 agosto al ristorante Ri.Gà. di Biccari, in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier, con lo chef Lionel Catherin, che proporrà ai clienti del locale di Riccardo e Gabriele Ioanna un menù degustazione. Nato in Bretagna, in Francia, e cresciuto sulla costa in un piccolo villaggio chiamato Moelan Sur Mer da una famiglia di pescatori, chef Catherin ha sviluppato una predilizione per il pesce e i crostacei.

All’età di 16 anni ha iniziato un tirocinio presso un relais & chateaux per due anni e, ancor prima, decise di trascorrere 18 mesi a Thaiti dove ha imparato ad apprezzare la cucina esotica del luogo. Ha lavorato in diverse zone della Francia tra cui Normandia, Vendeè, Alpi, Corsica sotto la guida di diversi chef famosi che lo hanno aiutato ad elevare il suo bagaglio culinario ad alti livelli. Negli ultimi 15 anni ha deciso di viaggiare e lavorare a bordo dell’unico yacht privato al mondo, il “The World”, conosciuto per la sua esclusività.

Oggi il suo grande obiettivo è quello di promuovere la cucina molecolare nel mondo. Un modo innovativo di cucinare, o meglio, di trasformare una materia prima, scomporla ed esaltarla in tutta la sua essenza. Sferificazione, cottura sous-vide e l’utilizzo di ingredienti insoliti come l’azoto liquido oppure la transglutaminasi, caratterizzano la cucina molecolare.

“Vi aspettiamo per una serata sperimentale, moderna, ma soprattutto emozionale – evidenziano i fratelli Ioanna, reduci dal successo dello scorso anno ottenuto con una fortunata due giorni con lo chef nipponico Takagi Kazuo, che deliziò i commensali del locale con piatti frutto della commistione tra la tradizione giapponese e quella biccarese e dei Monti Dauni – Le due serate prevedono la degustazione di 6 portate accompagnate da una accurata selezione di vini proposta dall’Associazione Italiana Sommelier”. Per info e prenotazioni 3881620639 – 3495242190 - contattiriga@gmail.com – Contrada Mulino a vento 5, Biccari (Foggia)