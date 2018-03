La figlia di Martin Luther King a Monteleone: Bernice Albertine ospite d’onore al Premio della Pace e Nonviolenza

Sabato 10 marzo 2018, alle ore 9, a Monteleone di Puglia, Borgo dell'Accoglienza, della Pace e della Nonviolenza, si svolgerà la terza edizione del Premio Internazionale della Pace e Nonviolenza è organizzato dal Centro Internazionale per la nonviolenza 'Mahatma Gandhi' e dall’Amministrazione comunale monteleonese, con la collaborazione del Centro Gandhi Onlus.

Quest’anno, ricorre il 70esimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e il 50esimo anniversario della morte di Martin Luther King, premio Nobel per la Pace nel 1964, assassinato il 4 aprile del 1968 per la sua lotta contro la discriminazione. “I have a dream” (Io ho un sogno) è il titolo del discorso tenuto da Martin Luther King il 28 agosto 1963, davanti al Lincoln Memorial di Washington. In esso si esprimeva la speranza che, un giorno, la popolazione di colore avrebbe goduto degli stessi diritti dei bianchi. Quel discorso è diventato simbolo della lotta contro il razzismo negli Stati Uniti. Bernice Albertine King, figlia minore di Martin Luther King, è impegnata da anni nella promozione di una cultura di pace, basata sulla nonviolenza, contro ogni tipo di discriminazione. Sarà a Monteleone di Puglia sabato 10 marzo 2018 e, nel corso di una cerimonia ufficiale che si svolgerà a partire dalle ore 10, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano le consegnerà Il Premio Internazionale della Pace e Nonviolenza.

Interverranno anche l'Arcivescovo della Diocesi Foggia-Bovino Vincenzo Pelvi, il presidente della Provincia di Foggia Francesco Miglio e l'Europarlamentare Elena Gentile.