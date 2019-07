Ripartono le attività di animazione gratuite all’InfoPoint di Peschici

Anche quest’anno il Comune di Peschici è risultato beneficiario del contributo regionale per il potenziamento e la qualificazione del servizio di accoglienza.

Il progetto ammesso a finanziamento oltre a prevedere il prolungamento degli orari di apertura dell’InfoPoint comunale (da Lunedì a Domenica 9-23 inclusi festivi), prevede la realizzazione di attività di animazione gratuite presso i locali dell’ufficio sito in via Magenta, 3. Le iniziative in programmazione avranno cadenza settimanale, si parte questo giovedì 18 Luglio alle ore 10.30 con il primo laboratorio sulla musica tradizionale a cura della musicista ed interprete Roberta Palumbo. L’evento è gratuito ma con posti limitati pertanto si consiglia di riservare il proprio posto.

INFO E PRENOTAZIONI

FB e Instagram @infopointpeschici

Tel. 0884964966

Whatsapp 3893498997

Per maggiori informazioni su tutti gli eventi in programma all’InfoPoint si consiglia di consultare la locandina e di restare sempre aggiornati attraverso la pagina Facebook Info Point Peschici.