"Aspettando Sanremo", al 'Giordano' una serata di musica e solidarietà con Silvia Mezzanotte, Gregorio Rega e Marino Bartoletti

Si intitola "Aspettando Sanremo" lo spettacolo in programma giovedì 30 gennaio al Teatro Giordano. Protagonisti le straordinarie voci di Silvia Mezzanotte (già cantante dei Matia Bazar con cui vinse il Festival di Sanremo nel 2002 con "Messaggio d'amore) e Gregorio Rega (vincitore di All Together now), che saranno accompagnati da una straordinaria orchestra, in un percorso musicale raccontato dal grande giornalista ed esperto di storia sanremese Marino Bartoletti.

L'evento è organizzato dal Lions Club Foggia Host: il ricavato sarà interamente devoluto al servizio cani guida Lions.

