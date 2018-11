Il terzo appuntamento di Arty party show, il nuovo format che invita gli artisti a esibirsi dal vivo

Lo scouting che fa spettacolo. E' Arty Party Show, il format organizzato da Blue Animation Team in collaborazione con Vineria Bolla, che invita gli artisti ad esibirsi dal vivo, non per vincere, ma per entrare a far parte dei cast artistici nella stagione estiva 2019.

Terza serata Giovedì 22 Novembre alle ore 21.00 presso la Vineria Bolla, in Piazza Federico II a Foggia,

In giuria, oltre alla mitica crew di Radio Luna, composta da Gioacchino Rosa Rosa, Marcello Cavallo e Tonio Sepa, ci saranno addetti ai lavori come Angelo Cavallo, Palma Guercia, Marco Maffei, Fabio Silvis. Direttore artistico di Arty Party Show è il sassofonista Antonio Aucello

Ad accogliere gli artisti questa volta, in veste di giurato d'eccezione, Marco Colonna, componente del duo comico pugliese Marco e Chicco, già noto al pubblico televisivo per le partecipazioni a ZELIG OFF (Canale 5), MADE in SUD (Rai 2), CENTRAL STATION (Sky), e attualmente ospite fisso nel cast della trasmissione “Buon Pomeriggio” con Michele Cucuzza (Telenorba). Marco, che insieme a Chicco svela il suo talento sul palco di un villaggio turistico, parla ai giovani artisti: "La mia presenza ad Arty Party Show sarà solo la testimonianza tangibile che tutto ha un inizio, grazie a chi crede nel tuo talento. Auguro ai partecipanti la follia e la voglia di provarci, a credere in un sogno".

Questo Giovedì oltre alle band dei foggiani "Palio Weekend", e dei molisani "Black Stone", ci sarà l'esibizione della giovane cantante solista Rita Botta. Poi spazio alla danza orientale con il gruppo "Orex Dance Tribe" e al teatro-danza con Paola Gentile. Non mancheranno i momenti comici con le esibizioni dei due cabarettisti Filippo Totaro e Vitantonio Mazzilli.

Ad arricchire la serata, come sempre, le incursioni artistiche dei giurati, questa volta sarà il turno di Gioacchino Rosa Rosa e Fabio Silvis, che si esibiranno in una performance canora.

Ester Fracasso, ideatrice del progetto, afferma: "nelle due serate precedenti ho conosciuto giovani davvero talentuosi, creativi e originali. Per molti di loro stiamo già pensando a una collocazione nei nostri cast estivi. Non ci fermiamo quindi, e aspettiamo le nuove candidature per la prossima data di Gennaio"

Dopo la serata di Giovedì 22 ci sarà una pausa nel periodo natalizio, ma Arty Party Show ritornerà a Gennaio, sempre al Bolla. Non resta quindi che rinnovare l'invito a inviare la propria candidatura:

Gli ambiti artistici sono diversi e si suddividono in due sezioni:

on stage – teatro/comedy, musica contemporanea (pop, rap, rock), musica popolare (singoli o gruppi), danza, arti circensi, genere misto – e off stage ossia video art, scrittura, fotografia, pittura, scultura, dj-set/producer, light design, visual art. Gli artisti potranno esporre, installare o proiettare le proprie opere all'interno della Vineria Bolla durante le serate di esibizione on-stage.

La partecipazione è gratuita ed è rivolta ad artisti di età non inferiore ai 18 anni che potranno candidarsi inviando cv, domanda di partecipazione e un video amatoriale via mail ad artypartyshow@gmail.com specificando il genere artistico per il quale si candidano.

Gallery