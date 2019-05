Le voci di Mezzancella a Volturino: in Largo della Piazza lo show del vincitore di 'Tale e quale show'

Domenica 5 maggio, alle ore 21,00, in Largo della Piazza – Volturino (Foggia), reduce dal grande successo di Tale e Quale Show 2018, ormai nel vivo del Tour Estivo 2019, Antonio Mezzancella presenta “Riparto da me”, performance di musica e imitazione nel contesto della tradizionale festa di Maria SS della Serritella, organizzata dalla Parrocchia Santa Maria Assunta, dal Comune di Volturino e dal Comitato Festa Prima Domenica di Maggio.

Antonio Mezzancella, che si esibirà nella seconda parte della serata, supportato da video, sarà un abile caratterista scenico di film e canzoni. Uno Zapping televisivo farà vivere al pubblico l’effetto casalingo dello “spettatore in poltrona”. Uno spettacolo di imitazioni, cabaret e canzoni; un Varietà “anomalo” perché fatto da una sola persona che saprà stupire il pubblico con le sue caratterizzazioni: un talento da palcoscenico.

Antonio è il vincitore dell’edizione 2018 di Tale e quale show, fortunato programma di Rai1 condotto da Carlo Conti. E’stato la rivelazione dell’anno del panorama televisivo italiano. Un talento naturale che ha rispolverato l’arte dell’imitazione, specializzandosi in un segmento ben preciso che è il canto; gli fanno da contorno le tante voci dei personaggi dello star system, dei cartoni animati e il suo essere poliedrico nell’arte dell’intrattenimento e della conduzione. Definito dalla critica “cantante-imitatore” è in grado di imitare oltre 50 cantanti tra italiani e internazionali. Antonio lavora sull’attualità delle “sue voci”, facendo un grande lavoro di ricerca e di perfezionamento.

Tra le imitazioni che Antonio Mezzancella proporrà, non mancheranno grandi artisti come Eros Ramazzotti, Tiziano Ferro, Ligabue, Biagio Antonacci, Claudio Baglioni e tanti altri: le canzoni che hanno segnato fortemente la musica italiana, riscalderanno il pubblico che si sentirà parte dello show.

Antonio Mezzancella è l’unico showman al mondo che interpreta gli artisti in sincro con i video: un effetto speciale, quasi cinematografico, porterà gli spettatori a rivivere in prima persona gli interpreti originali.

Biografia

Nasce a Perugia nel 1980, sin da piccolo inizia a esibirsi giocando sul palco con le sigle dei suoi cartoni animati preferiti.

Gli anni passano e nel 2001 parte per la sua prima stagione nei villaggi turistici dove si farà le ossa fino ad approdare nel 2004 alla finale del 47° Festival di Castrocaro, in diretta Rai1 (vince come imitatore canoro nella sezione “volti nuovi”).

Da lì cominciano una serie di esperienze televisive e radiofoniche: a Mediaset (Sei un mito, Buona Domenica, Talent 1), in Rai ( Domenica in, Scalo 76, Rai Sport 1); per la radio, su M2O, Veronica Hit Radio, Radio 105, Radio Uno Rai e Radio Deejay con la quale collabora tutt’ora con le sue imitazioni dei cantanti nel programma “Ciao Belli”. Per il mondo della pubblicità, ha dato la voce al “Lupetto Orogel”.

Con performances che vanno dall’intrattenimento alla conduzione (Nel 2013 e 2014 è stata volto ufficiale di Miss Italia Channel e conduttore delle pre-finali a Jesolo).

Dal 2010 sono sempre più frequenti i suoi show all’estero: in Russia, Estonia, Kazakishtan e Germania, dove i suoi personaggi imitati spopolano facendo rivivere al pubblico internazionale l’emozione che artisti come Ramazzotti, Ferro, Mika, Zucchero, Coldplay e tanti altri, sanno regalare nel mondo.

Nel 2014 si fa notare a “Quelli che il calcio” su Rai 2 con le sue imitazioni perfette di vari cantanti e sempre nello stesso anno entra a far parte della Nazionale Italiana Cantanti.

Nel 2015, alla seconda edizione del talent show televisivo Tu si que vales, su Canale 5, porta le sue voci e la sua verve davanti ai tre giudici del programma (Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerby) e alla platea televisiva del programma del Sabato sera campione di ascolti della prima serata.

Sul web il video dell’esibizione della semifinale sfiora i 3 milione di views! Mette d’accordo tutti con le imitazioni di Eros Ramazzotti (definito da Rudy Zerby “da antologia”), di Valentino Rossi, Edoardo Bennato, Aldo Giovanni & Giacomo e Francesco Renga, tra le più applaudite.

Nel 2016 è super ospite a Tale e quale show, programma su Rai 1 di Carlo Conti.

È vincitore dell’edizione 2018 di Tale e quale show.