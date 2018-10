'aMici miei': incontro gli amici gatti a Manfredonia

INCONTRO CON GLI AMICI GATTI

Da compagno di giochi a elemento propulsore di serenità familiare, il gatto è capace di portare numerosi benefici di carattere psico-fisico a chi lo circonda; animale spirituale, notturno contraddistinto da eleganza e sinuosità. Il rapporto che lega animale e uomo è profondo e mette in mostra la parte migliore di se stessi: questo è il motivo per cui Progetti Futuri invita, nel proprio Hub di innovazione culturale, Domenica 18 Novembre dalle ore 9:00 alle 13:00, i possessori e gli amanti degli aMici felini per trascorrere una giornata insieme all’insegna dello scambio di esperienze e idee.



Per PARTECIPARE gratuitamente con il proprio gatto SCARICATE IL MODULO DI ISCRIZIONE compreso di regolamento sulla HOMEPAGE del sito www.progettifuturi.com



INFO

(+39) 327.2161648

segreteria.progettifuturi@gmail.com