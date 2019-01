'Indaco e gli illusionisti della danza': al teatro Verdi protagonista la RBR Dance Company

Sarà la RBR Dance Company con lo spettacolo “Indaco e gli illusionisti della Danza” il prossimo ospite della 50.ma stagione degli “Amici della Musica” di San Severo. Lo spettacolo è in programma sabato 12 gennaio 2019, alle ore 20.30 (porta ore 20), al Teatro comunale “Verdi” di San Severo.

Esibizione che coniuga danza, tecnica e massima innovazione con il supporto di speciali effetti video, proiezioni su originali fondali, giochi di luce. La regia è di Cristiano Fagioli e Gianluca Magnoni, con le musiche inedite dei maestri Virginio Zoccatelli e Diego Todesco e le coreografie di Cristiano Fagioli, Alessandra Odoardi, Ylenia Mendolicchio e Leonardo Cusinato.

Il risultato scenico e visivo è sorprendente: i danzatori si alternano sul palcoscenico apparendo e scomparendo, moltiplicandosi magicamente, grazie ad uno studio accurato di luci e proiezioni che incantano il pubblico, il quale si ritrova piacevolmente proiettato in un’atmosfera rarefatta dalle magiche illusioni ottiche. Il tutto al servizio di temi universali e coinvolgenti: il rapporto uomo-natura, la ricerca delle proprie origini, il rispetto dell’ambiente e della propria naturalità quale metafora di quella del mondo, in un susseguirsi di istantanee e coreografie emozionali. Tematiche care alla direzione artistica della compagnia che, inserite nel percorso di ricerca che da sempre svolge, pongono l'uomo e la donna di fronte alla natura, madre e nel contempo avversaria, in una dimensione esistenziale sofferta e inesauribile

L’evento è organizzato in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Spettacolo dal Vivo Roma, la Regione Puglia – Assessorato dall’Industria Turistica e Culturale, la Città di San Severo – Assessorato alla Cultura, Resonance - Ritorni e sonorità fra arte, natura, cultura ed emozioni, FSC 2014-2020, Piiil Cultura Puglia e con l’Unione Europea.

RBR Dance Company

Dopo un’intensa esperienza di formazione e di perfezionamento a New York e Parigi, Cristiano Fagioli e Cristina Ledri, fondano nel 1998 la RBR Dance Company, dal nome delle linee metropolitane di New York che conducevano da Brooklyn, dove i due risiedevano, a Manhattan. Una Compagnia quindi che è anche omaggio ai grandi maestri e luoghi, della danza contemporanea.

Nel 1999, la RBR s’impone all’attenzione del grande pubblico e della critica con la coreografia “Bicycle 2000/2001”, ideata per i Campionati Mondiali di Ciclismo a Verona e che fa ottenere a Fagioli e Ledri il “Premio Positano Danza Leonida Massine”. Successivamente ottengono il riconoscimento ministeriale MiBACT e il debutto ufficiale a Roma con lo spettacolo “RBR Show”.

Tra il 2002 e il 2004, al palcoscenico la Compagnia alterna le presenze artistiche in televisione, soprattutto per alcuni programmi RAI come “Notte di Fiaba” e “88°Giro d’Italia”. La produzione continua con gli spettacoli “Nel Tempio delle Due Muse”, presentato al Teatro Olimpico di Vicenza, e “Carmina Burana” al Teatro Comunale di Lonigo.

Segue un decennio, sino al 2014, di continue esibizioni, in Italia e ma anche all’estero. Il 2015 è l’anno di due grandi produzioni, “Indaco e gli illusionisti della Danza”, racconto danzato sull’ambiente come anima del mondo, e “The Man”, commissionato dalla Camera Musicale Barese, che hanno proseguito il tour anche negli anni 2016 e 2017.

La Compagnia, che ha ricevuto premi e riconoscimenti come il Premio Hesperia, il Premio Internazionale Re Manfredi, il Riconoscimento Premio Michelangelo, è spesso partner culturale di eventi nazionali di spettacolo, come gli Oscar della Lirica all’Arena di Verona, il Ballo del Doge a Venezia e il Carnevale Ambrosiano, e di iniziative di promozione artistico-culturale per importanti realtà (Volkswagen, GlaxoSmithKlein, Yamaha, Virgin, Just, Antonio Marras, Velux, Byblos Art Hotel, Cattolica Assicurazioni, Tecres, Banca Mediolanum).

Info e prenotazioni 348.6628775