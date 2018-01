‘Al Museo con Babbo Natale’ continua: a grande richiesta, esposizione prorogata fino alla Candelora

A grande richiesta di adulti e bambini Babbo Natale prolungherà fino al 2 febbraio la sua permanenza al Museo Civico ‘G. Fiorelli’ di Lucera (FOTO DI FRANCESCO STOPPI).

In seguito allo straordinario successo riscosso da ‘Al Museo con Babbo Natale’, il Comune di Lucera ha deciso di far coincidere la chiusura dell’iniziativa con la Candelora, che segna la fine del tempo di Natale.

Le sorprese non finiscono qua! Continuano, infatti, gli eventi speciali all’interno della manifestazione. Dopo il Gospel – che ha visto in scena LaShion Banks con gli Italian Gospel Singers diretti dal M° Francesco Finizio – e i concerti che hanno visto protagonisti gli studenti di diverse scuole della città, sabato 6 gennaio, a partire dalle 18.00, il Salotto Cavalli ospiterà il concerto lirico ‘Happyfania’. Ad eseguire arie natalizie della tradizione sacra e internazionale saranno Maria Rita Ardito (soprano) e Giorgia Bianco (pianoforte), allieve del conservatorio ‘U. Giordano’ di Foggia.

Il concerto è aperto al pubblico e non ha costi aggiuntivi, se non il biglietto di ingresso di ‘Al Museo con Babbo Natale’ (il cui costo è di 3 euro). Gli incassi saranno destinati al restauro del prezioso presepe del Settecento napoletano, che si potrà ammirare durante la visita. ‘Al Museo con Babbo Natale’ è un’occasione unica e speciale che ha la finalità di creare un momento ludico e allo stesso tempo suscitare curiosità e interesse per la storia del territorio.

Si ricorda che fino al 7 gennaio continuano i laboratori per bambini e ragazzi che si terranno negli spazi della libreria Il Sasso nello Stagno. Giovedì 4 gennaio appuntamento con il laboratorio manipolativo di archeologia ‘Quando la Befana non c’era’; venerdì 5 gennaio ‘Oggi creo…’, laboratorio manuale-artistico con tecniche varie; sabato 6 gennaio ‘Oggi divento…’, Mi trucco da … e domenica 7 gennaio ‘Oggi ascolto… sotto l’albero’, letture animate sulla Befana. Per info e prenotazione laboratori (il cui costo è di € 3,00): 0881.1960121, 333.2884346, libreria.ilsassonellostagno@gmail.com.

Per prenotare la visita ‘Al Museo con Babbo Natale’ contattare il numero 0881.547041.

Il Museo Civico sarà aperto nei seguenti orari: dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 17.00 alle 21.00 nei giorni feriali, dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 17.30 alle 22.30 nei giorni festivi. A partire dall’8 gennaio e fino al 2 febbraio il Museo Civico sarà chiuso il lunedì.