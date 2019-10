Acqua, risorsa e georischio: Geoevento nella Settimana della Terra

Acqua risorsa amica; salvaguardia del patrimonio naturale per prevenire il georischio. Sono alcuni dei temi che saranno affrontati mercoledì 16 ottobre, nell’Auditorium del Liceo Scientifico “G.Marconi” di Foggia, (dalle ore 9.00 alle ore 11.30) nel corso del “Geoevento” nell’ambito della settima edizione della “Settimana del Pianeta Terra -L'Italia alla scoperta delle Geoscienze”.

“ACQUA- RISORSA E GEORISCHIO” il tema dell’incontro informativo-divulgativo, promosso dall’Ordine dei Geologi della Puglia, a cui il Dipartimento di Scienze ha aderito.

I "Geoeventi", per un’intera settimana di ottobre, interessano tutto il territorio nazionale: escursioni, passeggiate nei centri urbani e storici, porte aperte nei musei e nei centri di ricerca, visite guidate, esposizioni, laboratori didattici e sperimentali per bambini e ragazzi, attività musicali e artistiche, degustazioni conviviali, conferenze, convegni, workshop, tavole rotonde.

Sede di un “Geoevento” per la provincia di Foggia è il Liceo Marconi. Si affronterà il rischio alluvionale, sempre più frequente in Puglia e nella provincia di Foggia, del conseguente dissesto geo-idrologico ma anche di salvaguardia della risorsa acqua, sempre più minacciata dall’azione antropica con conseguenze di inquinamento delle falde idriche e dei corsi d’acqua. Verrà illustrato l’impegno dei geologi nella prevenzione e riduzione dei rischi richiamati attraverso un’attenta conoscenza degli aspetti geologici, geomorfologici, idraulici, necessaria per una corretta gestione, pianificazione e salvaguardia del territorio. Il seminario affronterà in generale le problematiche dei territori più vicini agli studenti, approfondendo in particolare il tema delle acque sotterranee e del loro inquinamento.

L’incontro verrà introdotto dal Dirigente scolastico, Prof.ssa Piera Fattibene. La geologa dott.ssa Giovanna Amedei terrà una relazione sul dissesto idrogeologico del territorio foggiano e il ruolo del geologo nella mitigazione del rischio; a seguire la geologa dott.ssa Antonella Tilli affronterà la tematica dell’inquinamento delle acque e delle procedure e metodi di rilevamento sul campo, in fase di esecuzione delle indagini e di interpretazione dei dati. Nell’ambito dell’attività divulgativa, potranno inoltre essere visionati gli strumenti utilizzati più frequentemente dai geologi nell’ambito dell’attività professionale.

La Settimana del Pianeta Terra vuole far appassionare anche i giovani alla scienza e in particolare alle Geoscienze, e trasmettere l'entusiasmo per la ricerca e la scoperta scientifica. Far conoscere le possibilità che la scienza ci offre per migliorare la qualità della vita e sicurezza, investendo su ambiente, energia, clima, alimentazione, salute, risorse e riduzione dei rischi naturali.

