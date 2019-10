A San Paolo Civitate "MusicAMuseo": note e sapori nel Museo Archeologico

Avrà luogo sabato 12 ottobre a partire dalle 20, nella cornice del Museo Archeologico di San Paolo di Civitate, l’evento “Music A Museo”, organizzato dall’associazione “Non solo musica” e sostenuto dall’Amministrazione comunale sanpaolese. Il programma della serata prevede alle 20 la visita al museo e alle 21 l’inizio del concerto. “Un evento che nasce dall'esigenza di promuovere e far conoscere i nostri prodotti locali al di fuori dei confini della nostra cittadina – spiega il Sindaco, Franco Marino – attraverso una degustazione accompagnata dalle note di famosi brani italiani, suonati da musicisti di fama internazionale come il maestro Antonio Carretta. Protagonista della serata sarà anche il nostro Museo Archeologico, un autentico orgoglio sanpaolese, inserito in un territorio come il nostro in cui insiste un importante sito che abbiamo intenzione di valorizzare attraverso azioni amministrative mirate poiché è fondamentale attrarre flussi turistici attraverso la diffusione della conoscenza delle origini del nostro territorio”, conclude il primo cittadino.