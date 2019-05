A Manfredonia la primavera esplode con i suoi colori, profumi e sapori

Nel pieno della bella stagione, sullo splendido golfo di Manfredonia, dopo tanto grigiore e condizioni meteo sfavorevoli, arriva "Esplosioni di Primavera" - l'evento che in un solo colpo esalterà l'esplosione di sapori, colori, profumi ed emozioni della primavera, con un programma ricco di colori, musica e all'insegna delle produzioni tipiche artigianali, del rispetto dell'ambiente e del buon cibo locale.

La manifestazione, organizzata da COM.UNICA in collaborazione con la Regione Puglia e Pugliapromozione, si svolgerà presso il castello della città di Manfredonia, o meglio nel suo fossato; location ideale per i tanti visitatori che apprezzano, sempre numerosissimi, la storia e la cultura locale, il centro storico e il lungomare che ne segna per una parte il confine.

L'obiettivo è valorizzare la cultura, la salvaguardia del territorio, la promozione dell’agricoltura, dell’ambiente e della tutela della biodiversità. Sarà un momento suggestivo di incontro e aggregazione, che avrà come filo conduttore la sostenibilità. Sarà un evento culturale caratterizzato da percorsi artistici, umani, culturali e gastronomici in nome delle 4 A: Ambiente, Agricoltura, Alimentazione, Animazione.

Il fossato del castello Svevo Angioino diverrà per tre giorni: