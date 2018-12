Natale senza lavoro, dramma non ha soluzione. Russo (Sanitaservice) alza le mani: "Obbligati a fare i concorsi"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

"Purtroppo il combinato disposto di due normative nazionali, il Decreto Madia sui concorsi pubblici nella P.A. e sue controllate e il Decreto Dignità, non ci consentono di attivare ulteriori strumenti di proroga. Abbiamo posto anche il quesito al Ministero. La risposta è stata negativa". E' tranchant in conferenza stampa l'amministrazione unico di Sanitaservice Foggia, Massimo Russo. Il 15 dicembre scorso circa 100 tra autisti e soccorritori sono rimasti senza lavoro, dopo aver lavorato per lungo tempo con contratto di somministrazione tramite agenzia interinale. Un tempo superiore a quello stabilito dall'ultima legge voluta dal Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, nell'ambito del Decreto Dignità.

"L'unica strada possibile sono i concorsi, che contiamo di espletare definitivamente per marzo 2019: se anche decidessimo di non espletarli e di procedere con stabilizzazioni, gli atti sarebbero giuridicamente nulli". Le procedure sono state bandite: si cercano 14 autisti di 118, 14 soccorritori di 118, 86 ausiliari pulitari. Poi ne saranno bandite delle altre, per personale amministrativo. Le procedure per il reclutamento degli infermieri (circa 43), invece, "sono state sospese" fa sapere Russo, nelle more che la Regione le faccia rientrare nella più ampia partita AREU, la nascente agenzia regionale dell'emergenza-urgenza.