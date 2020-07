Gabriele Pio brucia le tappe, si laurea a 20 anni ed è già un imprenditore: ha avviato un e-commerce negli Stati Uniti

Già all’età di quattro anni non nascondeva la passione e la voglia di imparare. Peculiarità che, crescendo, ha sviluppato ulteriormente. È stato uno studente precoce sin dalle elementari (iniziate quando non aveva ancora compiuto cinque anni), qualità che ha mantenuto anche negli anni successivi (diplomandosi a 17 anni al liceo Volta), fino alla giornata di oggi, quando una corona d’alloro gli è stata posta sul capo (laurea con voto 104/110), dopo la proclamazione di dottore in Matematica Finanziaria, alla facoltà di Economia, a soli 20 anni e 9 mesi. E non è finita qui, perché nel frattempo Gabriele Pio ha iniziato anche a lavorare, avviando una piattaforma e-commerce dove vende lampade a led negli Stati Uniti.

Per Gabriele Pio la giornata di oggi è di quelle da incorniciare nella parete dei ricordi. E così sarà per mamma Anna Maria, Papà Leone e il fratello Andrea. “Sin da piccolo ha dimostrato grande voglia di apprendere, nel preparare i compiti ai miei studenti ho soddisfatto le sue esigenze” racconta mamma Anna Maria, di professione insegnante. Ma il traguardo raggiunto oggi da Gabriele Pio non sarà l’ultimo.

Prossimo obiettivo, la laurea specialistica in Economia delle professioni/consulenza aziendale. Chapeau.