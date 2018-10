VIDEO | C'è un topo in classe, scatta il panico tra gli studenti: le immagini

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Attimi di panico questa mattina in un'aula dell'istituto Luigi Einaudi di Foggia con sede in piazza Goppingen, quando gli studenti della 5D hanno visto scorrazzare un topolino. Numerose sono state le segnalazioni video giunte a FoggiaToday. L'animale - spaventato dalle urla - sarebbe poi riuscito a guadagnare la fuga all'esterno dell'istituto mentre gli alunni sono stati successivamente spostati in un'altra aula.