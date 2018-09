VIDEO | Spari in strada al Candelaro, 38enne ferito: le immagini sul luogo dell'accaduto

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Quattro colpi di pistola di piccolo calibro hanno ferito, ad una gamba, un 38enne foggiano con piccoli precedenti per droga. L'uomo è stato gambizzato poco dopo le 19, in via Russi, al Rione Candelaro, mentre era in strada. Non è in pericolo di vita. Sul posto la polizia per i rilievi | IL VIDEO