Attimi di paura ieri sera in via Dante a Foggia. Una volontaria dell'associazione 'Guerrieri con la coda' ha visto un beagle esposto sul cornicione di un terrazzo e ha immediatamente allertato i vigili del fuoco. Anche se con un po' di fatica, l'animale è stato tratto in salvo.