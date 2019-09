Strage di San Marco, il drammatico racconto del teste: "Ero nel casolare, ho visto i killer sparare contro i Luciani"

Nella pioggia di proiettili, sono stati uccisi il boss Mario Luciano Romito e il cognato Matteo De Palma, insieme ai fratelli Luigi e Aurelio Luciani, agricoltori del posto, vittime innocenti della mattanza.

"Ero nel suo casolare, quando ha visto i killer sparare contro i Luciani", spiega il teste. "Erano 3 o 4 persone, una volta aver sparato si sono fermati sul luogo per un paio di minuti. Ho chiamato i carabinieri, non sapevo che a pochi metri c'erano altre vittime". "E' stato bruttissimo", spiega ai microfoni di FoggiaToday il teste. "Nel mio percorso di vita quel giorno ha causato un passaggio tra un prima e un dopo". E sui fratelli Luciani, assassinati, spiega: "Li conoscevo, ma in quel momento non li ho riconosciuti" | IL VIDEO