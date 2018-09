VIDEO | Fulmini cadono in città, danni in centro a Foggia: cadono rami e calcinacci

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Fulmini su Foggia, disagi in centro tra grossi rami e calcinacci caduti al suolo. Il primo caso in via Mazzini, all'incrocio con via Caracciolo, dove un grosso ramo è caduto al centro della carreggiata, bloccando il traffico. Solo per un caso fortuito il "crollo" non ha provocato feriti tra pedoni e automobilisti. Sul posto, una pattuglia della Polizia Locale e una squadra della ditta PiùVerde, incaricata della manutenzione del verde pubblico. Il ramo è stato spostato e la zona messa in sicurezza. L'albero dal quale si è staccato, risulta spaccato esattamente a metà. Poco dopo, scena analoga in via Perrone, all'incrocio con via Barletta. Nelle stesse ore, alcuni calcinacci sono caduti da un palazzo in via Zuretti, la cui facciata è stata danneggiata, ancora una volta, da un fulmine. I calcinacci sono caduti su due auto in sosta, provocando danni alle carrozzerie. Sul posto, vigili del fuoco e polizia locale | IL VIDEO