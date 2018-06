VIDEO | Shock a Foggia, accoltellato e ridotto in fin di vita da padre e figli: le immagini

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Dieci minuti prima, in via Monsignor Lenotti, la telefonata con la vittima. Alcune centinaia di metri dopo, in corso del Mezzogiorno, l’incontro tra tre mezzi e quindi l’aggressione. Prima a calci e pugni, poi con un coltello. Vittima del tentato omicidio, un imprenditore foggiano, raggiunto da quattro fendenti, uno dei quali all’altezza di un rene. E’ quanto accaduto la mattina dello scorso 6 dicembre, a Foggia. Un’aggressione meticolosamente ricostruita dagli agenti della squadra mobile di Foggia, che questa mattina hanno arrestato i presunti responsabili, padre e due figli.

Si tratta di Nicola Portante di 52 anni, e dei figli Salvatore e Ciriaco, destinatari di una ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentato omicidio. Nessuna indicazione utile sull’accaduto è giunta dalla vittima, giunta in pronto soccorso in gravi condizioni a causa di uno shock emorragico. Fondamentale per il buon esito delle indagini è stata la segnalazione di una automobilista, che - indacando alla centrale operativa della polizia la targa di una delle autovetture presenti in corso del Mezzogiorno - ha permesso agli inquirenti di stringere il campo sulla famiglia Portante. Le immagini delle telecamere e i tabulati telefonici hanno fatto poi il resto. Ancora da chiarire il movente dell’accaduto. Gli inquirenti stanno valutando due piste: una che affonda le radici nell’ambito della droga, l’altra relativa ad una presunta compravendita di auto. IL VIDEO