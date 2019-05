VIDEO | Da 5 anni vivono in un sottoscala piccolo e umido. Disoccupato, moglie e figlio invalido: "Non ce la facciamo più"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Vivono da cinque anni in un sottoscala di 35 metri in via Saseo a Foggia e da oltre due anni, come risulta dai documenti, hanno presentato richiesta d'alloggio. Carlo, disoccupato, moglie e figlio invalido, attraverso le colonne di FoggiaToday, lanciano l'appello al Comune di Foggia: "Non ce la facciamo più a vivere qui, aiutateci!".

I tre vivono in un ambiente piccolo, tra le pareti segnate dall'umidità. "C'è chi sta meglio di noi e ha ottenuto gli alloggi" tuona il padre di famiglia.