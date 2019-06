VIDEO | Si spezza asse del rimorchio, carico di grano invade la Statale 16

Si spezza asse del rimorchio, carico di grano invade la strada. E' successo questo mattina, lungo la Statale 16, dove all'altezza del km 731 della direttrice (direzione San Ferdinando di Puglia), un camion si è fermato per strada perchè vi era fumo dal rimorchio. Quando il mezzo era ormai fermo, si è spezzato l'asse del rimorchio e il carico di grano, che stava andando a fuoco, si è riversato sulla stada creando non pochi disagi alla viabilità. Sul posto, per bonificare e mettere in sicurezza la zona, è stato necessario l'intervento di più squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Foggia | IL VIDEO