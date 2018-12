VIDEO BLITZ | Stupefacente in valigia e via in pullman: arrestati 22 "pony express" della droga

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Un giro d'affari stimato in almeno 1 milione di euro al mese, per un traffico di stupefacenti - per lo più hashish, marijuana e cocaina - proveniente dal Marocco e in "viaggio" da sud verso nord, da Foggia in direzione Milano. Viaggiando a bordo di autobus di linea, con la droga nascosta dei trolley. Un sistema rodato ormai dal gruppo smascherato dai carabinieri di Sesto San Giovanni, le cui indagini hanno portato all'esecuzione di 22 ordinanze di custodia cautelare (21 in carcere e una ai domiciliari) in varie parti d'Italia | IMMAGINI BLITZ