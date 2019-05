VIDEO | Scacco allo spaccio nel 'fortino' dei Casamonica: 22 arresti nella Capitale (uno a Foggia)

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Scacco allo spaccio nel 'fortino' romano della famiglia Casamonica.

Questa mattina, a Roma, Trapani, Foggia, Voghera, Paola, Nuoro e Tornimparte, i Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare emessa, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma nei confronti di 22 persone (di cui 21 in carcere e 1 agli arresti domiciliari).

Tra questi, figurano appartenenti alla famiglia “Casamonica”, che gestivano importanti punti di smistamento della cocaina al dettaglio, in particolare nelle zone di via del Quadraro e Porta Furba a Roma, per un volume d’affari pari ad oltre 100.000 euro al mese | VIDEO