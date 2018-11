Arresti San Severo, il Questore: "Inferto durissimo colpo agli spacciatori di morte, non ci fermiamo"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

"Abbiamo inferto durissimo colpo alla rete degli spacciatori di droga, di morte, attiva su San severo". Così il questore di Foggia, Mario della Cioppa, a margine dell'operazione antidroga 'Robin Hood' messa a segno questa mattina nel centro dell'Alto Tavoliere.

"Una rete collegata anche ad ambienti della criminalità organizzata nel cui contesto non è estraneo l'omicidio di mafia dello scorso sabato", continua. "E' la prima di una lunga serie di risposte che la Polizia e lo Stato darà. Siamo determinatissimi: abbia fiducia la città di San Severo, perchè opereremo con impegno e determinazione fino alla completa disarticolazione di forme di criminalità per il ripristino della legalità in tutti i suoi aspetti" | IL VIDEO