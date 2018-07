VIDEO | FoggiaToday segnala, foggiani si attivano e polizia recupera l'auto. Giovanni commosso: "Grazie"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Dopo l’appello che il giovane aveva lanciato lo scorso lunedì, attraverso le pagine di FoggiaToday, la città ha dato prova di grande sensibilità, e si è adoperata affinché il giovane commesso potesse ritrovare l’auto - una Opel Mokka, con comandi al volante - sulla quale aveva investito tutti i suoi averi, impegnando gran parte del suo stipendio per i prossimi 5 anni.

Oltre 20mila le condivisioni sui social network, tante le segnalazioni giunte in redazione e presso la sala operativa della questura. Una quella giusta: l’auto è stata ritrovata nel pomeriggio stesso dagli agenti della Sezione Volanti della polizia, in via del Salice Nuovo, e - nonostante i danni riportati - potrà presto tornare in strada. La collaborazione tra informazione, cittadini e forze di polizia ha quindi funzionato e i risultati non sono tardati ad arrivare, grazie ad una Foggia propositiva e partecipe: accanto alle segnalazioni, infatti, tra gli utenti c’è stato anche chi si è fatto promotore di una raccolta fondi (rifiutata però dal giovane) attivando un passa-parola che si è allargato a macchia d’olio, fino a raggiungere Catania, dove un lettore si era reso disponibile a donare al 26enne l'auto della moglie recentemente scomparsa a causa di un male incurabile. Ma non ce n’è stato bisogno. Per Giovanni questa vicenda si è conclusa con il lieto fine.