VIDEO | Morti in un terribile incidente, tornano a casa le salme di tre braccianti: l'ultimo saluto di amici e colleghi

Le salme di tre dei quattro braccianti morti il 4 agosto tornando da una giornata di duro lavoro nei campi, sono partite questa mattina dall’obitorio degli Ospedali Riuniti di Foggia per fare ritorno nelle loro terre d’origine.

A salutare Moussa Kande, 27 anni, Amadou Balde, 20 anni ed Ali Dembele, 30 anni, c’erano i loro compagni di lavoro e una delegazione dell’Unione Sindacale di Base guidata da Aboubakar Soumahoro.

I feretri, in un’atmosfera di grande commozione, hanno preso la strada di Fiumicino, da dove giovedì 11 partiranno in aereo per il Mali (Ali Dembele) e la Guinea Bissau (gli altri due braccianti morti). Delle spese per il rientro in patria si è fatta interamente carico la Regione Puglia.

Le vittime persero la vita in un incidente stradale avvenuto il 4 agosto sulla provinciale 105 tra Ascoli Satriano e Castelluccio dei Sauri. Il furgone sul quale i braccianti rientravano nella zona dell'ex Gran Ghetto dopo una giornata trascorsa nei campi, si scontrò con un tir carico di pomodori. Il bilancio fu di 4 morti e 5 feriti.

Da quell’incidente, da quello quasi identico che il giorno dopo provocò una strage con 12 vittime, nacquero lo sciopero dei braccianti e la marcia dei berretti rossi indetti per l’8 agosto da USB per rivendicare sicurezza, diritti e dignità. Parole d’ordine trasferite nel convegno nazionale sul lavoro agricolo organizzato da USB proprio a Foggia il 22 settembre scorso.