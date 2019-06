VIDEO | L'abbraccio di Foggia a Pierluigi, l'agente investito. Il Prefetto: "Lo prenderemo". La sorella: "Non resti impunito"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Le condizioni del vicesovrintendente della polizia locale investito ieri sera in via Capitanata da un soggetto a bordo di uno scooter che non si è fermato all'alt imposto dall'agente durante un servizio di controllo interforze, sono al momento stabili.

Ricoverato nel reparto di Neurochirurgia degli Ospedali Riuniti di Foggia, Pierluigi Rizzi, 51 anni, è cosciente, ha scambiato due parole con i colleghi e con il comandante della polizia locale Romeo Delle Noci, poi si è intrattenuto con i vertici della 'Squadra Stato', della Polizia di Stato, dei Carabinieri (per l'occasione con il Capitano Fabrizio Rosati), della Guardia di Finanza, della Polizia locale e con il sindaco Franco Landella.

"Ce la faremo, lo prenderemo" gli ha asssicurato il prefetto Raffaele Grassi.

La vittima dell'increscioso episodio avvenuto al Rione Biccari, presenta graffi, escoriazioni, fratture, un trauma cranico e ricorda poco dell'accaduto, come confermato dalla sorella Pina: "I colleghi mi dicono il motociclista ha aumentato la velocità e gli è passato addosso, lui ha cercato di proteggersi aggrappandosi allo scooter, ma il conducente lo ha travolto facendogli fare un salto di 15 metri"

Ai microfoni di FoggiaToday il direttore della struttura di Neurochirurgia, il dott. Antonio Colamaria, ha spiegato lo stato di salute del paziente: "La situazione è sotto controllo, ovviamente è un paziente critico perché ha subito un grosso trauma cranico con un piccolo ematomino cerebrale che piano piano tenderà a riassorbirsi".

"Dobbiamo fare squadra, unirci e fortificarci perché queste cose bisogna combatterle, questi atti non possono restare impuniti" l'appello della sorella di Pierluigi.