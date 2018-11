VIDEO | La partita più difficile, il grande cuore di Foggia e quello rossonero di NicoForza: "Grazie, io non mollo!"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Dopo lo striscione apparso domenica scorsa, sugli spalti della Curva Nord, il giovanissimo youtuber e tifoso del Foggia Nicoforza - al secolo Niccolò Basta - ringrazia la tifoseria rossonera e tutta la squadra per la vicinanza dimostrata per la sua 'partita' più difficile. Il suo ultimo contributo video, girato ancora una volta dall'ospedale 'Casa Sollievo della Sofferenza' di San Giovanni Rotondo, sta facendo il giro del web, commuovendo tifosi e non: la dimostrazione più vera di quanto il calcio sappia essere 'gruppo', 'comunità','famiglia'. | IL VIDEO