VIDEO | Mortale alla periferia di Foggia, perde la vita 25enne: le immagini sul luogo dell'incidente

Ancora una giovane vita spezzata sull'asfalto. E' accaduto questo pomeriggio, alla periferia di Foggia, dove in via delle Casermette si è verificato un grave incidente stradale tra una motocicletta Yamaha e un furgoncino Fiat. Fatale l'impatto per il centauro, Mario De Filippo, di 25 anni (avrebbe compiuto 26 anni a ottobre). Ferito e sotto shock il conducente dell'altro mezzo. Sul posto, gli operatori del 118 e la Polizia Locale | IL VIDEO