Perde il controllo dell'auto e finisce contro un muretto

Salve FoggiaToday, ho letto dei due incidenti stradali in piazza Cavour e all'incrocio di via don Orione. Questa mattina in realtà si è verificato un altro sinistro in via Cerignola, zona quadrone delle Vigne. In questo caso una donna alla guida di un'auto ha perso il controllo ed ha terminato la sua corsa contro un muretto (come da foto)