Tragedia sulla Statale 16: morto 37enne, le immagini sul luogo del terribile incidente

Grave incidente stradale, questo pomeriggio, lungo la Statale 16, in agro di Orta Nova. Per cause ancora da accertare, si è verificato un violento tamponamento tra un camion e un'auto, provocando la morte di un uomo di 37 anni (non sono note ancora le generalità della vittima) e il ferimento di un'altra persona | IL VIDEO