VIDEO | Incidente stradale a Foggia: violento impatto tra due auto alla rotatoria di via Martiri di via Fani

L'incidente è avvenuto nei pressi del policlinico cittadino; due i mezzi coinvolti, una Audi A4 ed una Fiat 500. Violento l'impatto, che ha provocato danni ingenti ai veicoli, ma nessuna grave conseguenza per gli occupanti.

Sul posto, per i rilievi del caso, una pattuglia della Polizia Locale, incaricata di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. E' il secondo incidente stradale registrato in città, oggi: questo pomeriggio, intorno alle 14, due persone sono rimaste ferite a seguito di un tamponamento a catena in via Lucera.