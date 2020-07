Ci risiamo, ennesimo incendio in via Almirante. Ignoti danno fuoco alle sterpaglie: “Ogni anno la stessa storia”

“È dal 2013 che ci hanno consegnato le case, e siamo ancora in una situazione di degrado dove ogni anno si ripete la stessa identica cosa e qualcuno dà fuoco alle sterpaglie mettendo in pericolo le nostre auto e la nostra incolumità”, è l’amaro commento di un residente di via Almirante, periferia di Foggia, come ogni anno teatro di incendi.

Una via da sempre alle prese con il degrado, tra discariche abusive e opere di urbanizzazione mai completate. A questo si aggiungono gli incendi alle sterpaglie che ogni anno divampano con precisione svizzera.