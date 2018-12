Fuga di gas, scoppia incendio in appartamento: muore 26enne. Tragedia a San Giovanni Rotondo

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Tragedia questa mattina, a San Giovanni Rotondo, dove un incendio è divampato all'interno di una abitazione in via Placentino, nei pressi del Comune cittadino. A causare il rogo, tra le ipotesi al momento più acclarate, potrebbe essere stata una fuga di gas.

Le fiamme, generalizzate in poco tempo, non hanno dato scampo ad un ragazzo di 26 anni, le cui generalità non sono state ancora rese note. Il ragazzo era solo in casa e non ha avuto modo di mettersi al riparo. Sul posto, i vigili del fuoco e i carabinieri. Disposta l'autopsia sul corpo della vittima, l'esame autoptico verrà eseguito nei prossimi giorni | VIDEO