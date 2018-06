Video | A fuoco una poltrona, paura in via Capozzi: l'intervento dei vigili del fuoco

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Attimi di paura, ma nessuna grave conseguenza, per l’incendio sviluppatosi poco dopo le 18 in via Radesca, traversa di via Capozzi, a Foggia. Per cause ancora da accertare, ha preso fuoco una poltrona posta sul balcone del terzo piano dello stabile. Sul posto, polizia, volontari della protezione civile e vigili del fuoco che hanno prontamente domato le fiamme. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Al momento del rogo, i proprietari dell’appartamento in questione non erano in casa.