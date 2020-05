Fumo e fiamme in viale Di Vittorio, a Foggia, dove poco fa è andata a fuoco un'autovettura parcheggiata in strada.

Paura tra passanti e automobilisti in transito, allarmati dalla colonna di fumo bianca e densa sprigionata dal rogo. Sul posto, una squadra dei vigili del fuoco che ha bonificato e messo in sicurezza la zona, e i carabinieri per gli accertamenti del caso. Dai primi rilievi si sarebbe trattato di un cortocircuito.