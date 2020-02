San Severo, a fuoco 'Peugeot' in via Pietro Nenni

Incendio auto, la scorsa notte, a San Severo. E' accaduto in via Pietro Nenni dove, un incendio ha interessato in parte una Peugeot, di proprietà di una donna del posto, parcheggiata in strada. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino che hanno prontamente spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Sull'accaduto sono in corso le indagini delle forze di polizia.